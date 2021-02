Пекин, , 03:26 — REGNUM Чистая прибыль китайской акционеров страховой компании Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. упала на 4,2% в годовом исчислении за 2020 год, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Причиной такого падения стала эпидемия нового коронавируса, отмечает издание. Чистая прибыль финансового конгломерата за прошедший год составила 143,1 млрд юаней (около $22,2 млрд).

Компания обеспечила выручку в объеме почти 1,22 трлн юаней за 2020 год, что на 4,2% больше в годовом исчислении.

Руководство компании винит COVID-19 в неудовлетворительных показателях прошедшего года, поскольку ее онлайн-бизнес и финансовые инвестиции серьезно пострадали от эпидемии.