Москва, , 03:14 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск «Ростелекома» к Минкомсвязи России, взыскав с последнего свыше 452,292 млн рублей. Решение судья Березовой ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судья решила удовлетворить иск частично — взыскать в пользу истца 452 292 252 рублей 95 копеек и 194,6 тыс. рублей расходов на госпошлину. «Ростелеком» запрашивал 464 894 937 рублей 58 копеек. Третьими лицами в деле участвовали ФСБ России, МВД России, МИД РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта и Минобороны России.

В основе спорного дела лежал договор на создание и сопровождение системы миграционного и регистрационного учёта «Мир». По этому же контракту в марте 2020 года судом был удовлетворён другой иск — на 314,2 млн рублей, которые фигурировали как неосновательное обогащение.

Напомним, ранее в Ярославле горожанин отсудил у «Ростелекома» компенсацию в размере 85 тыс. рублей. В такую сумму оценили открытый люк, в который провалился мужчина. Коммуникации оказались на балансе ПАО «Ростелеком».