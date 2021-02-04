Тегеран, , 08:30 — REGNUM До победы Исламской революции суточная мощность переработки газа в Иране составляла 36 миллионов кубометров, при этом за 42 года она выросла в 28 раз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 февраля.

Как отметил министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангене, газовая промышленность развивалась в значительной степени после победы Исламской революции, так что суточные мощности по переработке газа достигли более миллиарда кубометров.

Поворотный момент в газовой промышленности Ирана произошел, когда страна начала разработку газового месторождения Южный Парс. Добыча газа на этом месторождении помогла Исламской Республике распределить газ для бытовой техники в сельские и городские районы, а также на промышленные предприятия и электростанции.

Иран занимает третье место в мире по добыче газа. Правительство президента страны Хасана Рухани сыграло значительную роль в этом плане, поскольку добыча газа на месторождении Южный Парс увеличилась в 2,5 раза, и только за один день на прошлой неделе страна установила новый рекорд добычи 690 миллионов кубометров газа с этого месторождения.

Мощность ежедневной транспортировки газа в Иране увеличилась до 900 миллионов кубометров. Около 65% потребления топлива в Иране приходится на газ; таким образом, ежедневное потребление газа в стране эквивалентно потреблению пяти миллионов баррелей сырой нефти в день.