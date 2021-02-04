Пекин, , 02:08 — REGNUM Китай готов дополнительно высвободить на рынок из государственного резерва свинину на время празднования Китайского Нового года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии развития и реформы КНР, 4 и 9 февраля планируется вывести на рынок по 30 тыс. тонн резервной свинины. В общей сложности 180 тыс. тонн свинины уже было выведено на рынок с 17 декабря 2020 года в семь этапов.

К концу 2020 года запасы живых свиней в Китае достигли 406,5 млн голов, восстановившись до 92,1% от уровня 2017 года. Поголовье племенных свиноматок составило 41,61 млн голов, что вдвое больше уровня конца 2019 года, сообщили в комиссии.

Напомним, что с 2019 года поголовья свиней в Китае было резко сокращено из-за африканской чумы свиней, которая бушевала во множестве регионов страны. Напомним, что в этом году Китайский Новый год или Праздник весны выпал на 12 февраля.