Гуанчжоу, Китай, , 01:21 — REGNUM Гуандун, Цзянсу и Чжэцзян стали тремя лидирующими провинциями Китая по суммарному финансированию реального сектора экономики в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Провинция Гуандун на юге Китая обеспечила суммарный объем финансирования реального сектора экономики в размере 4,07 трлн юаней (около $628,7 млрд) в прошлом году, заняв первое место среди всех регионов страны, говорится в таблице, представленной на вебсайте Народного банка Китая.

Данный показатель для восточных провинций Цзянсу и Чжэцзян составил 3,36 трлн и 3,22 трлн юаней соответственно. На конец 2020 года общий объем исходящего социального финансирования вырос на 13,3% в годовом исчислении до 284,83 трлн юаней. Общий объём исходящих юаневых займов в реальный сектор составил 171,6 трлн юаней, что на 13,2% больше в годовом исчислении.

Исходя из структуры, львиную долю кредитов получил реальный сектор экономики. Непогашенные кредиты в юанях, выданные реальному сектору экономики составляли 60,2% от общего непогашенного объема социального финансирования к концу прошлого года.