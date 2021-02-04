Пекин, , 01:00 — REGNUM Число интернет-пользователей Китая достигло 989 млн на конец 2020 года, что на 85,4 млн больше, чем в марте того же года, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Согласно докладу о развитии интернета, степень доступности интернета в Китае выросла с марта на 5,9 процентных пункта до 70,4%. Всего 986 млн китайцев используют мобильные телефоны для доступа в интернет, что составляет 99,7% от общего числа пользователей интернета.

Около 309 млн или 31,3% онлайн-пользователей проживают в сельских районах, что на 54,71 млн больше, чем в марте. Степень доступности интернета в сельских районах страны выросла на 9,7 процентных пункта до 56% с марта прошлого года.