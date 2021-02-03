Москва, , 23:57 — REGNUM Увеличения государственного вмешательства для регулирования цен напродовольствие в России не планируется. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на состоявшемся 3 февраля совещании с представителями федеральных и региональных торговых сетей.

«Масштабирования государственного вмешательства в торговую сферу, в том числе в ценообразование, не планируется, а Минпромторг выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов», — сказал министр.

Мантуров отметил, что российский ритейл в 2020 году сработал «слаженно и эффективно», а итоговые результаты оказались существенно лучше пессимистичных прогнозов.

Он также поблагодарил представителей отрасли за выполнение соглашений с Минпромторгом и Минсельхозом о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло.

«Совместными усилиями мы с вами смогли купировать проблему резкого роста цен на эти товары», — сказал Мантуров, призвав «обеспечить соблюдение соглашений до завершения их срока действия, до 1 апреля, и максимально использовать рыночный инструментарий, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций».

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что в России впервые с начала года зафиксирована нулевая недельная инфляция. При этом, согласно данным ведомства, за последнюю неделю января цены на сахар-песок в среднем по стране снизились на 0,6%, подсолнечное масло — на 0,5%, куриные яйца — на 0,2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в России остановилась впервые с начала года