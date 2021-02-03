Москва, , 22:01 — REGNUM То, что в РФ увеличилось количество граждан, которые поддерживают идею введения в стране четырехдневной рабочей недели, может объясняться недозагрузкой мощностей и работников заказами, а также желанием работодателей получить законные основания для сокращения фонда оплаты труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявила доцент кафедры управления персоналом МГОУ Ирина Морозова.

«Желание работников перейти на четырехдневку может быть объяснено недозагрузкой мощностей и работников заказами, простоями на работах при сдельной форме оплаты труда. Желание работодателя объясняется возможностью сокращения фонда оплаты труда на законных основаниях, — сказала она. — Эта мера может быть рекомендована либо как антикризисная мера после признания кризисного состояния экономики России, либо как социально направленная при высоком уровне производительности труда в России. У нас, скорее, возможен первый вариант».

По мнению Морозовой, эта мера должна выступать в пакете других мер с ограничением права работодателей на сокращение персонала.

«Это защитит рынок труда от безработицы, — сказала Морозова. — Мера четырехдневки может быть применена в ограниченном временном периоде. Работодатели, чья деятельность по банкротству будет приостановлена и заменена на четырехдневку, должны иметь доступ к господдержке для обеспечения занятости своих сотрудников».

В свою очередь, доцент кафедры управления персоналом МГОУ Анна Чекан заявила, что режим неполного рабочего времени предполагает сокращение доходов сотрудников.

«То, что люди смогут сохранить работу, — это хорошо, но снижение заработной платы повлечет демотивацию у многих, особенно на массовых должностях, — сказала она. — К тому же если кадровая служба допустит ошибки или несвоевременно проведет процедуру перехода на новый режим работы, как этого требует трудовое законодательство, есть риск получить штраф ГИТ».

По словам Чекан, при антикризисном сокращении рабочего времени все меры носят кратковременный характер, а риск трудовых споров и внеплановых инспекционных проверок становится выше.

«При этом может снизиться личная продуктивность и производительность труда в коллективе и произойти срыв рабочего процесса», — пояснила Чекан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Людмила Иванова-Швец заявила, что вопрос о переходе РФ на четырехдневную рабочую неделю поднимали еще до пандемии, но в 2020 году многие изменили свое мнение и осознали все плюсы и минусы традиционной занятости.

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