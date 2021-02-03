Москва, , 21:59 — REGNUM Если правительству России удастся отрегулировать вопрос с повышением цен на продукцию естественных монополий, то получится удержать и рост цен на конечную продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил доцент кафедры экономической теории МГОУ Александр Абрамов. Так он прокомментировал слова заместителя министра экономического развития России Полины Крючковой о том, что меры правительства по сдерживанию цен на продовольствие позволили стабилизировать месячную инфляцию, но пик инфляции в годовом выражении пока ещё не пройден.

Покупатели изучают чек Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

«Меры правительства, направленные на стабилизацию месячной инфляции и связанные с замораживанием цен на некоторые социально значимые товары, дали определенный результат, и темпы роста цен в месячном выражении упали, — сказал Абрамов. — Однако, как показывает предыдущий опыт, административное регулирование цен — это мера вынужденная и временная, дальше надо использовать экономические рычаги для развития производства, чтобы производители могли удерживать цены на продукцию без ущерба для себя».

Рост цен в России, как подчеркнул Абрамов, обычно связан с повышением тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги и транспортные перевозки.

«Если правительству удастся отрегулировать вопрос с повышением цен на продукцию естественных монополий, то получится удержать и рост цен на конечную продукцию», — пояснил экономист.

Кроме того, он согласился с мнением Крючковой о том, что снижения годовой инфляции можно ожидать со II квартала 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Крючкова заявила, что оценки состояния рынка, проводимые Минсельхозом и Минпромторгом, дают основания полагать, что снижение потребительских цен начнётся во II квартале 2021 года.