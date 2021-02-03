Москва, , 21:56 — REGNUM Вопрос о переходе РФ на четырехдневную рабочую неделю поднимали еще до пандемии, но в 2020 году многие изменили свое мнение и осознали все плюсы и минусы традиционной занятости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ выросло количество сторонников четырехдневной рабочей недели.

«До пандемии основными противниками были работодатели. Но 2020 изменил многое. И компании, и сотрудники, работая отчасти удаленно, увидели все плюсы и минусы длительного рабочего дня и рабочей недели. У многих изменились ценности и взгляд на баланс между работой и личной жизнью. Кто-то погружался в депрессию из-за невозможности полноценно трудиться на своем рабочем месте, а кто-то понял, что жизнь на работе проходит, и он очень мало времени проводит с близкими людьми, и нет времени заняться хобби и своим развитием, — отметила эксперт. — Увеличилась численность работников, которые готовы на сокращенный формат рабочего времени, да и работодатели склонны сокращать рабочее время. Если до пандемии гибкий рынок труда в России был слабо развит, то сейчас он становится действительно гибким».

Как отметила Иванова-Швец, были внесены серьезные изменения в Трудовой кодекс по дистанционной занятости.

«И возможен следующий шаг — пересмотр продолжительности рабочего времени. В большинстве западных стран продолжительность рабочей недели уже давно меньше 40 часов, — сказала она. — Это, скорее всего, ждет и нас. Вот только вопрос: когда и в каком формате? Четырехдневная рабочая неделя или сокращенный рабочий день? Что более оптимально для экономики, бизнеса и потребителей? Со стороны изменения норм правильнее сократить продолжительность рабочей недели. Это менее болезненно для экономики. А вот регулировать четырехдневную рабочую неделю сложнее».

Как полагает эксперт, возможно, стоит сократить продолжительность рабочей недели хотя бы на час-два, чтобы постепенно адаптироваться к новым условиям.

«Резкий переход сразу на четырехдневную рабочую неделю может привести к сложным последствиям. Но самое важное, даже если такой переход и будет, это не должно сопровождаться сокращением заработной платы», — подчеркнула доцент.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России имеется законодательная возможность для перехода на четырехдневный режим рабочего времени.

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