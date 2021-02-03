Москва, , 21:53 — REGNUM В 2021 году для России хорошим результатом будет даже небольшой рост ее экономики в 0,5−1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала данные Росстата о том, что объём ВВП России за 2020 год сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

Мурманский морской торговый порт Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Отрицательные значения ВВП за прошлый 2020 год были ожидаемы. Ситуация могла бы быть намного хуже, если бы не выравнивание цен на нефтяном рынке, а также если бы население не начало активно инвестировать свои сбережения в покупку недвижимости, земельных участков и домов, — сказала Новикова. — В этом году ситуация, с одной стороны, должна быть несколько лучше с учетом выравнивания общей ситуации в мире и в российской экономике. С другой стороны, большое количество людей уже потеряли работу, многие компании перешли на сокращенный график, что влияет на заработок рабочей силы. В связи с этим уже хорошим результатом для экономики будет небольшой рост в размере 0,5−1%».

Это, как пояснила Новикова, возможно в случае устойчивого восстановления российской экономики без дополнительных внешних влияний и шоков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее данные Росстата прокомментировал экономист Олег Чередниченко.