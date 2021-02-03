Киев, , 21:19 — REGNUM Ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины остается критической, и ежедневное уменьшение запасов может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме страны.

Соответствующее заявление сделала сегодня, 3 февраля, национальная комиссия по энергетике, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство поясняет, что ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что, в свою очередь, может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителям.

Отмечается, что по состоянию на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС Украины составляют 431,9 тыс. тонн, из которых 291 тыс. тонн — газового угля и 140,9 тыс. тонн антрацита. Текущие запасы угля в 5,5 раза меньше значения по состоянию на 4 февраля 2020 года. Кроме того, 48% этих критически низких запасов угля сосредоточено только на двух станциях — Луганской и Славянской ТЭС.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в украинском министерстве энергетики сообщили, что на подавляющем большинстве ТЭС страны угля оставалось на 2−4 дня полноценной работы.

В компании «Укрэнерго» и энергетическом комитет Рады ранее заявляли, что украинскую энергосистему удалось сбалансировать исключительно благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Белоруссии.