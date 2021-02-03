Милан, Италия, , 20:55 — REGNUM В январе 2021 года цены в Италии выросли на 0,2% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 3 февраля.

В сравнении с данными за декабрь 2020 года цены выросли на 0,5%. Стоимость потребительской корзины (в которую в Италию помимо продуктов питания включают также средства по уходу за телом и за домом) выросла на 0,7%.

Ранее в течение восьми месяцев подряд в Италии фиксировалась дефляция, напомнили статистики.