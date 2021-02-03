Саранск, , 19:28 — REGNUM В Мордовии планируется строительство экотехнопарка, который будет включать единый межмуниципальный полигон ТКО (твердых коммунальных отходов) и мусоросортировочный комплекс. Соответствующий проект представил группа компаний «Террикон» врио главы республики Артёму Здунову, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект предлагается реализовать через механизмы государственно-частного партнерства. Общий объем инвестиций оценивается в 2,4 млрд рублей. Экотехнопарк позволит создать 250 новых рабочих мест.

Руководитель республики подчеркнул, что для исключения возможных ошибок в расчетах необходимо согласовать проект в компании «Российский экологический оператор».

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с федеральным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология» в Мордовии к 2024 году должен начать работу комплекс по сортировке, утилизации и переработке ТКО. К 2024 году на захоронение должно попадать не более 50% отходов республики, остальное должно отправляться на переработку, в том числе в качестве возобновляемых источников энергии.

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