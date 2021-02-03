Москва, , 19:13 — REGNUM В России в последнюю неделю января зафиксирована нулевая инфляция, что произошло впервые с начала 2021 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, за период с 26 января по 1 февраля потребительские цены в среднем не изменились, инфляция за период с начала года составила 0,7%.

По оценкам Росстата, за неделю мясо кур и маргарин подорожали на 0,5%, говядина, баранина, мороженая рыба, стерилизованное молоко, водка — на 0,2%, колбасы, жирный творог, сычужные сыры, гречневая крупа — на 0,1%.

В то же время сахар-песок стал дешевле на 0,6%, подсолнечное масло и пшено — на 0,5%, шоколадные конфеты и соль — на 0,3%, куриные яйца, рис и карамель — на 0,2%, сливочное масло, сметана, ржаной хлеб, вермишель и печенье — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,6%, в том числе огурцы подорожали на 6,9%, морковь — на 2,4%, помидоры — на 1,9%, картофель и репчатый лук — на 1,5%, белокочанная капуста — на 1,3%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 0,7%, хозяйственное мыло и женские гигиенические прокладки — на 0,2%, детские подгузники, сухие корма для животных — на 0,1%.

При этом цены на туалетную бумагу и пелёнки для новорожденных снизились на 0,4%, стиральный порошок — на 0,3%, туалетное мыло и зубные щётки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.

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