Москва, , 18:59 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 3 февраля разместило облигации федерального займа (ОФЗ) почти на 20 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии №52 003 с датой погашения 17 июля 2030 года на 10,113 млрд рублей. Спрос при этом составил 26,272 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 100,313% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 2,48% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 233 с погашением 18 июля 2035 года на 9,724 млрд рублей при спросе в 24,858 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 94,2508% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,84% годовых.

Третий аукцион, на котором планировалось разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 236 с погашением в мае 2028 года, Минфин признал несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

Напомним, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, в I квартале 2021 года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 1 трлн рублей, а за весь текущий год — на 3,7 трлн рублей.

В 2020 году Минфин разместил на аукционах ценные бумаги на рекордные 5 трлн 279 млрд рублей, более чем в два раза превысив показатель предыдущего года.