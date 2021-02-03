Красногорск, , 18:13 — REGNUM Объем иностранных инвестиций в экономику Подмосковья в 2021 году ожидается на уровне 50 млрд рублей. Об этом 3 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего на территории региона в 2021 году должно быть реализовано 70 проектов с иностранным капиталом. Эта цифра примерно в полтора раза выше показателей 2020 года, когда в Подмосковье иностранные компании приняли участие в 40 проектах, а объем их инвестиций составил около 32 млрд рублей, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«К ним относится модернизация или расширение уже имеющихся производств, создание новых предприятий компаний с мировым именем, а также проекты стран, ранее не занимавшихся активной деятельностью в подмосковном регионе», — заявила Зиновьева.

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