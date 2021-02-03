Подгорица, , 17:58 — REGNUM По данным Министерства финансов и социального обеспечения Черногории, дефицит бюджета в 2020 году составил 419,5 млн евро, или 9,8 процента валового внутреннего продукта (ВВП), что на 83,6 млн больше запланированного.

В правительстве заявили, что пандемия коронавируса и меры, направленные на предотвращение его распространения, оказали прямое влияние на экономические потоки в стране и вызвали негативные последствия для всей экономики.

«Находящаяся под угрозой ликвидность экономики в результате ограниченной экономической активности в условиях пандемии, а также необходимость дополнительного финансирования в связи с реализацией комплекса мер по поддержке экономики и граждан привели к крупнейшиму дефициту бюджета с момента обретения независимости», — сказали в министерстве.

Согласно отчету, доходы бюджета в 2020 году составили 1,64 миллиарда евро или 38,3 процента от расчетного ВВП, что на 65,9 миллиона меньше запланированного по ребалансировке.