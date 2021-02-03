Подгорица, , 17:53 — REGNUM С 1 января 2020 года пенсии в Черногории вырастут на 0,9 процента, подтвердили в Фонде пенсионного обеспечения и страхования по инвалидности.

Согласно статистике платежной базы за декабрь 2020 года, средняя пенсия в Черногории составляет 290,78 евро.

«Согласно данным, опубликованным на веб-сайте Monstat, было зафиксировано снижение потребительских цен на 0,30 процента, а средняя валовая заработная плата за предыдущий год составила 783 евро, что на 1,30 процента выше, чем в прошлом году», — пояснили в Фонде после заседания правления 3 февраля.

На заседании, по их словам, был принят комплекс решений по гармонизации пенсий и денежных пособий.