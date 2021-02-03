Подгорица, , 17:48 — REGNUM Министерства сельского хозяйства и финансов Черногории срочно ищут способ помочь госпредприятию Plantaže, занимающемуся изготовлением вин.

Об этом заявил на пресс-конференции министр сельского, лесного и водного хозяйства Александр Стийович.

По его словам, минимальная помощь составляет пять миллионов евро для поддержания ликвидности этой государственной компании.

Он заявил, что смягчающим обстоятельством является то, что компания до настоящего времени не получала государственной помощи.

«Сегодня посол России находится в компании, чтобы попытаться решить проблему с экспортом на этот рынок. Проблема возникла из-за неправильных политических решений», — сказал министр.

Он заявил, что большая проблема — это 20 миллионов литров запасов, которые необходимо срочно продать, потому что негде их хранить.