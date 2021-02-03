Салехард, , 17:23 — REGNUM На Ямале в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, объём выданных ипотечных кредитов вырос на 34%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка России.

Ямальцы за 2020 год взяли 12 тысяч ипотечных кредитов (ИЖК) на сумму 36 млрд рублей. Средний размер ИЖК на Ямале составил три миллиона рублей.

Значительному росту ипотечного рынка в ЯНАО способствовали реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья, снижение ставки по ИЖК и ключевой ставки Банка России, отмечают в Центробанке. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за год снизилась на 1,5% и составила на Ямале 7,5%.