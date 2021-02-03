Тюмень, , 17:14 — REGNUM В Тюменской области в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, объём выданных ипотечных кредитов вырос на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центрального банка России.

Тюменцы за 2020 год взяли 26 тысяч ипотечных кредитов (ИЖК) на сумму 58 млрд рублей. Средний размер ИЖК составляет в регионе составил в 2020 году 2,3 млн рублей.

Значительному росту ипотечного рынка региона способствовали реализация различных льготных государственных программ для приобретения жилья, снижение ставки по ИЖК и ключевой ставки Банка России, отмечают в финансово-кредитном учреждении. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за год снизилась на 1,5% и составила в Тюменской области 7,4%.

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