Москва, , 03:27 — REGNUM Счетная палата РФ, проанализировав риски, связанные с государственным регулированием продовольственного рынка, опасается неприятных последствий. Каковы они и можно ли избежать этих неприятностей. рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Цены Иван Шилов © ИА REGNUM

Базовые продукты, цены на которые в конце прошлого года решили взлететь вверх, это не какие-то там деликатесы, важные для узкого круга особо «гурманистых» потребителей. Поэтому тревога об общем благополучии в отношении цен на продовольственные товары. нужные всем и каждому, совершенно оправдана. Другой вопрос, что продавцы этих товаров, стремясь к максимальной прибыли и только к ней, вполне способны организовать искусственный дефицит, который сработает как отложенный взрыв мины, подведенной под отрегулированный сектор рынка.

Первые признаки такой возможности, в сочетании с желанием отправить товары на экспорт, уже видны. И хотя госрегулирование привело к стабилизации цен на хлеб, крупы и бобовые, а сахар даже слегка подешевел, эксперты продолжают высказывать сомнения. Ведь такой привычной стала мысль о «святости» рыночной экономики, которую нельзя тронуть государственным пальцем, чтобы она не обиделась. А есть ли где-нибудь в мире такая идеальная рыночная экономика, или это не более, чем фантом, а регулирование все-таки необходимо? Читайте статью Галины Смирновой «Цены на продовольствие в РФ: производители повышают градус напряженности?».