Москва, , 02:05 — REGNUM Многие эксперты сходятся во мнении, что автомобиль самого ближайшего будущего станет вместилищем высоких компьютерных технологий и приобретет массу новых «навыков». Как может измениться автомобиль за ближайшие 10 лет, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

IT-технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Айфон на колесах», так можно назвать автомобиль, который придет на рынок в ближайшие годы, ведь именно за такую концепцию выступают известные производители компьютерного «железа», а автопром, похоже, их интенсивно поддерживает. Во всяком случае так обстоят дела там, где формируются автомобильные моды и то, как компания Apple «прицеливается» к сотрудничеству с General Motors уже может сказать о многом.

По мнению Дженсена Хуанга — президента американской компании Nvidia, чьи разработки используются для создания беспилотных автомобилей, — в недалеком будущем автомобили можно будет продавать по себестоимости, а прибыль получать за счет обновления программного обеспечения. Не слишком ли оптимистичен этот эксперт и что станет с классическим автопромом, если он окажется прав? Читайте статью Галины Смирновой «IT-технологии «захватят» автопром, Apple «приложит руку»?».