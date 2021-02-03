Москва, , 17:00 — REGNUM Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) в январе 2021 года вырос в рублях, но сократился в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба Минфина России.

Согласно данным ведомства, за месяц объём ФНБ вырос на 103,6 млрд рублей и по состоянию на 1 февраля составил 13 трлн 649,3 млрд рублей, или 11,8% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.

При этом в долларах объём ФНБ сократился на $4,4 млрд — до $179 млрд.

Напомним, на 1 января 2020 года объём Фонда национального благосостояния составлял 13,546 трлн рублей (11,7% прогнозируемого ВВП), или $183,358 млрд в долларовом эквиваленте.