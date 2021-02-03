Москва, , 16:55 — REGNUM То, что российская экономика, по данным Росстата, в 2020 году продемонстрировала меньший спад, чем прогнозировалось в ноябре того же года, объясняется рядом ключевых факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«Согласно данным Росстата, российская экономика продемонстрировала меньший спад (3,1%) по результатам 2020 года, чем прогнозировалось в ноябре 2020 года. Тогда расчет объемов падения ВВП составлял 3,9%, — сказал Чередниченко. — Столь позитивные показатели можно объяснить рядом ключевых факторов. Во-первых, доля сферы услуг (наиболее пострадавшей) в структуре российского ВВП в I квартале 2020 года не превышала 6,2%. В Европе этот показатель находился в интервале 10−16%. Во-вторых, на фоне ослабления российской валюты и снизившегося спроса сократились объемы импорта в страну, спровоцировав увеличение чистого экспорта и оказав позитивное воздействие на статистические результаты выпуска. В-третьих, точечные действия правительства в части поддержки населения и бизнеса, причем не только наиболее пострадавшего в результате ограничений, но и показавшего свою состоятельность в части адаптации к изменившимся обстоятельствам».

И, наконец, как подчеркнул экономист, начавшееся восстановление сырьевого рынка во второй половине IV квартала, когда цена за баррель нефти превысила 50 долларов, сыграло свою позитивную роль вкупе с предновогодним ростом спроса населения на фоне ослабления мер ограничительного характера.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спад российской экономики в 2020 году оказался существенно ниже, чем экономик развитых и развивающихся стран, что обусловлено прежде всего российской спецификой и тем, как действовало правительство РФ во время пандемии.

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