Москва, , 16:40 — REGNUM Спад российской экономики в 2020 году оказался существенно ниже, чем экономик развитых и развивающихся стран, что обусловлено прежде всего российской спецификой и тем, как действовало правительство РФ во время пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

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"В отличие от большинства развитых стран, ВВП России в меньшей степени зависит от тех отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии (сфера услуг, транспорт, туризм и пр.), а также от внутреннего спроса, — сказал он. — Соответственно, восстановление мировой экономики обеспечило рост спроса на экспортируемые крупнейшими российскими компаниями товары. Кроме того, российское правительство сконцентрировалось на стимулировании крупных производителей».

Это, как полагает Абрамов, позволило поддержать компании, которые вносят основной вклад в ВВП, и сохранить средства в централизованных фондах для их использования на инвестиционные цели в будущем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что то, что экономика РФ в 2020 году упала меньше, чем прогнозировалось, связано с государственными расходами, которые смогли ее поддержать и сократили величину падения ВВП до 3,1%.

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