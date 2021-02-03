Москва, , 16:37 — REGNUM Особый правовой режим для бизнеса в Крыму создаст привилегированное положение для «избранных». Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил управляющий адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

Эксперт прокомментировал предложение Минэкономразвития России ввести особый правовой режим в действующей в Крыму свободной экономической зоне (СЭЗ), обеспечивающий конфиденциальность инвесторов.

«Согласно предлагаемым изменениям, в Крыму смогут осуществлять свою деятельность крупные компании. Но какие именно, кто их учредители — эта информация будет скрыта от посторонних зарубежных глаз. Таким образом фирмы смогут избежать санкций со стороны США и ЕС. Правда, засекреченным инвесторам придется вести свой бизнес исключительно на полуострове. Кроме того, под особый правовой статус попадут лишь те, кто вложит в экономику региона не менее 150 миллионов рублей. В законопроекте есть интересная оговорка о том, что при необходимости для компаний могут быть введены и другие ограничения. Такая формулировка дает основания полагать, что в развитие экономики Крыма пустят далеко не всех желающих: инвестировать пустят далеко не всех, а лишь «избранных». Не исключено, что их список уже определен и закон пишется конкретно под них», — сказал Глазунов.

Он предположил, что в результате реформы Крым сможет приватизировать определённый круг лиц.

«Многие эксперты уже называют особый правовой режим в Крыму «собственным оффшором» со всеми вытекающими последствиями. Не исключено, что, засекречивая данные о компании, можно будет использовать ее для отмывания денежных средств либо для махинаций с налоговыми отчислениями. С другой стороны, статус участника особого правового режима для многих фирм будет своего рода гарантией спасения от санкций, а значит и сохранения бизнеса», — отметил адвокат.