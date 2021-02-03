Москва, , 16:32 — REGNUM В РФ наблюдается тенденция дальнейшего снижения ставок по депозитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал информацию ЦБ РФ о том, что в 2020 году жители РФ забрали с депозитов больше 1,5 трлн рублей.

«Общая тенденция сейчас направлена в сторону дальнейшего снижения ставок по депозитам, — сказал Твердохлеб. — В то же самое время начали активно развиваться альтернативные формы привлечения инвестиций. В частности, в 2020 году мы наблюдали бурный рост индивидуальных инвестиционных счетов. То есть деньги возвращаются в банки через другие инструменты, будь то инвестиционная деятельность или, может быть, доверительное управление».

По мнению экономиста, если темпы инфляции будут продолжать снижаться и депозитные вклады позволят не только сохранить, но и хотя бы незначительно приумножить сбережения, можно ожидать, что клиенты банков снова заинтересуются депозитами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в РФ наблюдался беспрецедентный приток частных инвесторов на российский фондовый рынок.