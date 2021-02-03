Москва, , 16:14 — REGNUM В России есть законодательная возможность для перехода на четырехдневный режим рабочего времени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ выросло количество граждан, одобряющих введение в стране четырехдневной рабочей недели.

«По мнению опрошенных работающих граждан, переход на четырехдневную рабочую неделю позволит им уделять больше времени семье и реализации личных планов, — сказала Голубева. — В реальности желание работника перейти на четырехдневный режим будет зависеть от конкретных условий такого перехода: от готовности сотрудника к увеличению рабочего дня или сокращению зарплаты и от объективных возможностей работодателя применять такой принцип трудового законодательства, как достойная оплата труда».

При этом она отметила, что Трудовым кодексом РФ установлена максимальная продолжительность рабочей недели в 40 часов. Однако нижнюю границу рабочего времени закон не регламентирует, что дает возможность определять ее по соглашению работодателя и работника.

«Кроме того, законодательством предусмотрены различные режимы рабочего времени, отличные от традиционных: 5/2; 6/1; ненормированный рабочий день; режим гибкого рабочего времени; сменная работа; разделение рабочего времени на части и удаленная работа, — сказала Голубева. — Таким образом, законодательная возможность перехода на четырехдневный режим рабочего времени имеется. Вместе с тем для ряда предприятий и целых отраслей переход на такой режим работы будет невозможен в силу технологических особенностей производства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России будет расти число сторонников четырехдневной рабочей недели.

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