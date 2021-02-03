Подгорица, , 16:10 — REGNUM Размер минимальной заработной платы в Черногории с июля 2021 года будет увеличен до 250 евро. Сообщается, что данная поправка к закону вступит в силу с 1 июля 2021 года, то есть этот размер минимальной заработной платы будет рассчитан на июль.

Об этом говорится в тексте поправок в Закон о труде, внесенном сегодня в парламент представителями всех пяти фракций депутатов правящей коалиции.

«Тот факт, что нынешняя минимальная заработная плата в размере 222 евро составляет только треть потребительской корзины, а также тот факт, что десятки тысяч сотрудников получают такую минимальную заработную плату, не соответствует конституционному определению Черногории как социального государства. Поэтому мы предлагаем повысить заработную плату. Мы убеждены, что предлагаемое повышение не приведет к значительному увеличению расходов ни в частном, ни в государственном секторе», — говорится в сопроводительной записке.

Напомним, что в 2018 году размер МРОТ был увеличен с 196 до 222 евро.