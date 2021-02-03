Москва, , 16:15 — REGNUM Эффективность меры по созданию в Крыму особых зон, где будет засекречена деятельность инвесторов, вызывает много вопросов. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По мнению экономиста, сокрытие конечных бенефициаров может помочь только исключительно финансовым инвесторам. Однако если бы они хотели идти в Крым, то могли бы воспользоваться кипрскими офшорами или компаниями из Гонконга, чтобы сокрыть конечных выгодополучателей. При этом даже таких компаний в регионе работает не так много, полагает собеседник ИА REGNUM.

«Благодаря этому закону условный Сбербанк в регион прийти не сможет. Можно сокрыть то, что у АО «Крымбанк» конечным бенефициаром является Сбербанк, но скрыть фирменный стиль, логотип, который можно отследить по Google картам, инфраструктуру, транзакции — уже сложнее. Ни один крупный бизнес с технологиями не пойдет в эту схему, поскольку факт использования технологий, брендов, инфраструктуры и транзакций становится скрыть все сложнее. Мы живем в цифровом мире, здесь все как на ладони. Он может быть интересен финансовым инвесторам, что может привести к росту инвестиций в туристический сегмент крымской экономики. Возможно, наши власти даже объявят разнарядку по приближенным предпринимателям, кто и сколько должен вложить в инфраструктуру Крыма», — сказал Манкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития России подготовило законопроект по созданию в Крыму особого правового режима. В рамках него на территории полуострова планируется сформировать «особые административные районы» (ОАР), резиденты которых смогут работать конфиденциально, без необходимости публикации сведений о своей деятельности.

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