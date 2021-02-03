Подгорица, , 16:03 — REGNUM Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) инвестировал 873 миллиона евро в Западные Балканы в течение 2020 года и, таким образом, зафиксировал рост инвестиций почти на 50 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в сообщении банка.

Лиляна Павлова, вице-президент ЕИБ по Западным Балканам, подчеркнула важность вклада ЕИБ в социально-экономическое развитие как основы для будущих инвестиций в рамках Экономического и инвестиционного плана Европейской комиссии.

Европейский инвестиционный банк оказал значительную поддержку восстановлению наиболее уязвимых секторов экономики, пострадавших от пандемии.

«В соответствии с приоритетами Европейского Союза (ЕС) по увеличению связности большая часть средств, то есть 531 миллион евро, была вложена в строительство и модернизацию транспортной инфраструктуры в регионе. Грант ЕС в размере 12 млн евро также был обеспечен в рамках инвестиционной программы Западных Балкан для коридора в Боснии и Герцеговине. Банк также поддержал другие важные инициативы, такие как инвестиции в размере 65 млн евро в цифровизацию более 1500 школ по всей Сербии», — говорится в заявлении.