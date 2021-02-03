Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 3 февраля, нефтяной рынок не совсем уверен в направлении движения, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«С открытия торгов цены на нефть немного снижались, но после цены снова попытались резко пойти вверх, а в настоящий момент рост рынка замедлился.

Ко второй половине дня цена Brent выросла на 1,8%, до $57,95 за баррель, а цена WTI — всего на 0,02%, до $54,93 за баррель.

Неуверенность рынка, вероятно, связана с сегодняшним заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдёт сегодня вечером.

В преддверии заседания комитета вышли предварительные данные ОПЕК о выполнении участниками соглашения ОПЕК+ условий сделки в январе, которое приблизилось, по оценкам ОПЕК, к 99%.

Цена Brent находится вблизи важного уровня сопротивления в $58 за баррель, и, возможно, от сегодняшних заявлений по итогам заседания комитета будет зависеть дальнейшее направление движения.

На сегодня по цене Brent ожидается цена $57−58,30 за баррель», — предполагает эксперт.

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