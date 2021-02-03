Москва, , 16:00 — REGNUM То, что экономика РФ в 2020 году упала меньше, чем прогнозировалось, связано с государственными расходами, которые смогли ее поддержать и сократили величину падения ВВП до 3,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

"Госрасходы смогли поддержать российскую экономику, сократив величину падения ВВП до 3,1%. Жертвами 2020 года стали сфера услуг, что проявилось в сокращении потребительских расходов населения, а также сырьевые экспортеры. Интригой остается, насколько сокращение потребительских расходов стало вынужденным в результате локдауна и иных ограничительных мер, а насколько это стало следствием потери доходов. От ответа на этот вопрос зависит скорость восстановления экономики и перспективы ее развития. Есть подозрение, что вслед за оптимизмом в оценке объемов падения нас ждет пессимизм в пересмотре ожидаемых темпов роста ВВП», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, российская экономика в 2020 году продемонстрировала меньший спад, чем ожидалось ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист усомнился в достоверности данных Росстата по ВВП РФ

Читайте развитие сюжета: Специфика экономики РФ уберегла ее от глубокого спада — эксперт