Обнинск, Калужская область, , 16:10 — REGNUM Десять сотрудников Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Калужской области удостоены стипендий президента России за достижения и значительный вклад в создание прорывных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. Об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Президентские стипендии назначены за высокоточный десантный модуль «ЭкзоМарс». Technologiya.ru

Президентские стипендии получат четыре работника композитного направления ОНПП «Технология» за разработки в сфере авиации и космоса, в частности — внедрение в серийное производство технологических процессов изготовления деталей планера из полимерных композиционных материалов самолета Су-57 и разработку технологии изготовления крупногабаритных высокоточных агрегатов десантного модуля «ЭкзоМарс». За инновационную технологию соединения керамических элементов с металлическими конструкциями высокоскоростных летательных аппаратов отмечены три сотрудника направления «Керамика». Также за вклад в создание государственной системы безопасности отмечены и сотрудники стекольного направления предприятия. Они разработали технологию и внедрили опытное производство ситалловых подложек для пленочных микросхем оборудования радиоэлектронной промышленности. Сейчас ОНПП «Технология» является единственным в России предприятием, выпускающим эти изделия для нужд отечественной промышленности.

«Практически все наши стипендиаты — молодые сотрудники предприятия. Поддержка их проектов со стороны государства — это не только признание нашего вклада в укрепление обороноспособности и безопасности страны, но и мотивация для достижения новых результатов», — сказал Андрей Силкин.

Президентские стипендии назначаются как отдельным работникам организаций оборонно-промышленного комплекса, так и коллективам авторов. Отбор кандидатов осуществляет экспертный совет, утверждают предложенные кандидатуры военно-промышленная комиссия при правительстве РФ и президенте России. Вознаграждение составляет от 350 до 500 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприятие из Обнинска увеличило производство импортозамещающей продукции