Душанбе, , 15:56 — REGNUM Разведанные запасы нефти в Таджикистане составляют 2,2 млн тонн, а газа — 3,4 млрд куб. метров. Об этом 3 февраля заявил начальник главного управления геологии республики Алимахмуд Ализода.

По его словам, в Таджикистане зарегистрировано 28 месторождений нефти. Кроме того, в республике насчитывается 40 действующих и 85 перспективных золотоносных месторождений.

Ализода добавил, что в настоящее время геологи определяют запасы золота, после чего они перейдут на баланс государства. В управлении геологии также разработали карту местностей для добычи золота частными лицами.

Ранее в главном управлении геологии Таджикистана порекомендовали переселить 634 домохозяйства, проживающих в опасных районах.

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