Москва, , 15:46 — REGNUM Правительство Российской Федерации приняло решение восстановить пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, сообщает 3 февраля пресс-служба правительства.

Так, движение поездов будет возобновлено из Минска в Москву и обратно, а также по маршрутам Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Также с указанного числа будет увеличено с трёх до пяти количество регулярных рейсов из Москвы в Минск. По одному разу в неделю начнут летать самолёты в Минск из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля будет возобновлено авиасообщение между Россией и двумя странами Закавказья, Арменией и Азербайджаном. Авиационное сообщение будет восстановлено на взаимной основе. Между Москвой и Баку будут осуществляться два рейса в неделю, между Москвой и Ереваном — четыре рейса в неделю.

Соответствующие решения правительства были приняты по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

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