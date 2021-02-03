Москва, , 15:44 — REGNUM Действие программы льготной ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге, в частности, действительно значительно повлияло на возросший спрос на рынке недвижимости, что привело к резкому удорожанию стоимости квадратных метров, поэтому сейчас уже не приходится говорить о доступности жилья в данных регионах, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Пырьева.

«Кроме того, в 2020 году значительно снизились доходы населения, чему способствовали карантинные меры и режим самоизоляции, поэтому низкие процентные ставки становятся уже не столь заманчивым предложением.

Реальную выгоду смогли получить те, кто воспользовался программой льготной ипотеки в первые 3−4 месяца ее действия. По итогам 2020 года, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке Москвы выросла на 21%, в Санкт-Петербурге — на 12,6%.

Таким образом, продление программы льготной ипотеки в таких регионах, где уже есть ценовой дисбаланс, создаст еще больше проблем для рынка недвижимости (учитывая значительное превосходство спроса над предложением).

Тогда как предложение сохранить низкие ипотечные ставки только в тех регионах России, где она будет способствовать развитию жилищного строительства, звучит весьма логично», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало, руководитель департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова Банка России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% в некоторых регионах РФ.

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