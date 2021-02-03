Бишкек, , 15:33 — REGNUM Министерство финансов по поручению правительства создало фонд, в который направляются сверхдоходы и деньги от перевыполнения плановых показателей. Об этом заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на заседании парламентского комитета, передает «Кабар».

По словам высокопоставленного чиновника, туда уже перечислено около 400 млн сомов (358 млн рублей).

Также исполняющий обязанности главы правительства отметил, что план по доходам бюджета за январь текущего года удалось перевыполнить сразу на 12,5%.

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