Москва, , 15:33 — REGNUM В России ряд семей имеют задолженность не только по ипотечному кредиту, но и по необеспеченному потребительскому, который они были вынуждены взять, дабы изыскать средства для первоначального взноса по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные НБКИ о том, что в России размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, составляет более 70 тыс. рублей.

«В результате значимого снижения ставки по ипотечным кредитам во II квартале 2020 года существенно повысилась доступность ипотечного кредитования, что во многом и привело к ипотечному буму. Снижение ставок с более чем 10% до менее чем 8% в 30-летнем периоде приводит к снижению ежемесячного платежа на 20−25%, что для многих семей стало ключевым при принятии решении о приобретении квартиры либо улучшении жилищных условий. Существенной проблемой в начале 2020 года было увеличение первоначального взноса с 10−15% до 20−30% от стоимости жилья, но данная проблема частично была решена за счет привлечения потребительского кредита для первоначального взноса. В связи с этим ряд семей имеют задолженность не только по ипотечному, но и по необеспеченному потребительскому кредиту», — сказал Ордов.

Поэтому, как полагает экономист, 70 тысяч рублей является условно комфортным уровнем семейного дохода, требующего учета численности и возраста членов семьи, наличия дополнительных кредитов и непостоянных расходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, половина домохозяйств России имеет семейный доход менее 54 тысяч рублей.

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