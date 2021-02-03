Тольятти, Самарская область, , 15:28 — REGNUM В январе 2021 года в России самой популярной моделью АвтоВАЗа была Lada Granta. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба компании АвтоВАЗ.

Продажи Lada Granta за прошлый месяц составили 7720 единиц.

На втором месте модельного рейтинга марки оказалась Lada Vesta. Это авто приобрели 6347 российских автолюбителей. Тройку списка замыкает Lada XRAY с результатом 1587 проданных автомобилей. На четвёртом месте разместилась Lada Niva Legend (2004 ед.).

Что же касается коммерческих авто Lada, то их в первый месяц нынешнего года приобрели 1015 покупателей, что на 49,5% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Напомним, в январе 2021 года продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей Lada в России составили 21 857 единиц, что на 0,3% больше по сравнению с январем 2020 года.

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