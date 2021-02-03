Москва, , 15:22 — REGNUM США и ЕС из года в год расширяют санкционные списки, поэтому такой закон об особом режиме для Крыма с конфиденциальностью инвесторов крайне необходим, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход.

«Очевидно, его нужно было принять сразу же после присоединения в 2014 году. Территориальные конфликты длятся десятилетиями, и статус Крыма ещё много лет будет игнорироваться западными странами. В перспективе, Крым должен стать полноценной офшорной зоной для всех стран.

На данный момент, государство — чуть ли не единственный крупный инвестор региона: объем финансирования федеральной целевой программы на 2020−2024 гг. составляет 588,2 млрд рублей.

Частные компании остерегаются развивать свои проекты, но будущая конфиденциальность позволит расширить круг инвесторов и открыть экономический потенциал значительного перечня отраслей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России предложило организовать особые административные районы (ОАР) в Крыму для обеспечения конфиденциальность инвесторов.

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