Тюмень, , 15:18 — REGNUM Тюменцам на территории выставочного центра малоэтажного строительства «Свой дом» ландшафтные дизайнеры в дендропарке предложат готовые решения миниатюрных тематических садов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Сам дендропарк устроен по усадебному принципу и представляет собой несколько зон с различными объемно-планировочными и ландшафтными решениями. К примеру, фруктовый сад, аптекарский огород или с пряными травами, оформление детской площадки, лаундж-зоны. Предлагаемые садовые композиции и варианты благоустройства дополнят общую выставочную картину.

Отмечается, что проект строительства экспоцентра «Свой дом» реализуется под патронажем фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», при экспертном участии Главного управления строительства региона, областной думы, Тюменского филиала Федеральной кадастровой палаты и других.