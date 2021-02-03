Москва, , 15:17 — REGNUM Российские власти не планируют заниматься импортозамещением продукции из Белоруссии. Об этом по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«В России нет и не планируются мероприятия по замещению белорусской продукции», — сказал Борисов,

По его словам, на сегодняшний день бессмысленно «тратить деньги российского бюджета на дублирование той продукции, которую нам может поставить братская республика».

По его словам, обе страны расширяют вопрос об использовании производственных возможностей промышленности Белоруссии по импортозамещению в тех областях, где Россия имеет «определенные трудности».