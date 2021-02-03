Москва, , 15:10 — REGNUM Половина домохозяйств России имеет семейный доход менее 54 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил член генсовета «Партии Роста», предприниматель Дмитрий Панов. Так он прокомментировал данные Национального бюро кредитных историй о том, что в России размер семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился на полпроцента и составил 70,3 тыс. рублей.

«В целом с оценкой экспертов НБКИ можно согласиться, поскольку, по данным Росстата, на конец 2020 года среднедушевой доход жителя РФ оценен на уровне чуть более 35 тысяч рублей в месяц, что с учетом двух работающих человек на семью как раз и составляет 70 тысяч рублей, — сказал Панов. — Снижение размера семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки на 0,5% можно считать статистически незначимым. В то же время на его уровень в 2020 году оказали влияние две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, действие льготной ипотечной программы, позволившей снизить расходы населения на оплату ипотечных кредитов на 3−4% годовых, а с другой — рост цен на товары и услуги, в том числе на недвижимость, и сопутствующее падение реальных располагаемых доходов, составившее оценочно по итогам года порядка 3,5%».

При этом Панов подчеркнул, что хотя среднедушевой доход населения России составляет около 35 тысяч рублей в месяц, но медианный доход меньше — по данным Росстата, порядка 27 тысяч рублей.

«Таким образом, половина домохозяйств страны имеет семейный доход менее 54 тысяч рублей. Следовательно, можно сделать вывод, что на данный момент комфортное обслуживание ипотеки (то есть при котором ежемесячный ипотечный платеж составляет треть семейного дохода) может позволить себе приблизительно менее 40% населения, — сказал Панов. — Однако надо понимать, что в большинстве случаев как со стороны банка, так и со стороны заемщика комфортный платеж по ипотеке составляет около половины ежемесячного семейного дохода, что увеличивает процент населения, способного воспользоваться ипотечными банковскими продуктами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин объяснил, почему в РФ хотят отменить программу льготной ипотеки.

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