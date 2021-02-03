Москва, , 15:10 — REGNUM Подведение итогов программы льготной ипотеки за 2020 год выявило ее побочный эффект в виде неспособности строительного сектора подстроиться под ажиотажный спрос и резко нарастить объем вводимого жилья для его удовлетворения, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«Вместо улучшения доступности жилья, что наблюдалось на старте, она, напротив, привела к его ухудшению из-за роста цен, который перекрыл всю экономию на процентных платежах. На фоне реальной ставки по льготной ипотеке в 6,07% годовых в декабре при средневзвешенной в 8,69% годовых цены на жилье за год выросли двузначными темпами.

По данным ЦИАН, в Москве этот показатель составил 16,5%, в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске они превысили 20%-ный уровень, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге — 30%-ный порог.

Строители за 2020 год ввели 75,5 млн кв. метров жилья, минимум с 2013 года. Тогда как объем ипотечного кредитования подскочил сразу на 21,3% при среднем темпе розничного кредитования в 13,6%.

Поэтому не должно удивлять появление комментариев представителей ЦБ, которые усомнились в целесообразности продления текущей программы на вторую половину 2021 года.

По словам главы департамента финансовой стабильности Елизаветы Даниловой, это будет оправдано только в отношении отдельных регионов, где эффект от льготной ипотеки не проявился.

Продление программы по всей стране чревато дальнейшим перегревом на рынке жилья, что может в итоге нести риски ухудшения качества портфеля ипотечных кредитов. Сейчас просрочка составляет комфортные 0,78%.

В случае непродления программы льготной ипотеки на вторую половину года очевидно, что спрос ослабнет, однако это не приведет к устойчивому снижению цен даже в случае ввода строителями дополнительных квадратных метров. Смягчать ситуацию будет восстановление реальных располагаемых доходов, которые в этом году, как ожидается, вырастут на 3%.

Нельзя полностью исключать возможность снижения Банком России ключевой ставки на 0,25%, что поддержит средневзвешенную ставку по ипотечным кредитам вблизи исторических минимумов.

В целом темпы роста цен на первичном рынке жилья во втором полугодии могут замедлиться до уровня общей инфляции в 4%. В первом полугодии они их продолжат опережать, хотя и в меньшей степени с учетом скачка 2020 года.

Благодаря этому, показатель доступности жилья после снижения, вследствие повышения цен, может вернуться на траекторию плавного повышения на фоне роста реальных располагаемых доходов населения», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

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