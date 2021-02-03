Москва, , 15:04 — REGNUM Введение особого режима позволит бизнесу развиваться на рынке Крыма и Севастополе, заявил корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, инвестор, основатель отельной сети Travelto инвестиционно-строительной компании Travelto Development Артур Подребенников,

«Крым является перспективным курортным и туристическим направлением, многие компании хотят работать на его территории, но не могут этого сделать из-за санкций.

Всем известно, что с 2014 года США и ЕС ввели санкции против компаний, которые ведут бизнес в Крыму, из-за присоединения территории Крыма к России.

Показателем интереса к направлению послужила пандемия, в режиме закрытых границ туристический рынок Крыма вырос, показатель ADR превысил плановые показатели.

Для сравнения в Москве и Санкт-Петербурге в этот же период было существенное падение спроса на туристическое жилье, а в Крыму, наоборот, был рост. В августе на 15% в сентябре на 40% в Новогодние праздники на 14%.

Смысл новой идеи Минэкономразвития РФ в том, что любой инвестор сможет зарегистрировать компанию в Крыму без опасения за санкции.

Конфиденциальность инвесторов также будет являться дополнительной защитой — никто не будет видеть, кто является конечным инвестором. А значит и санкции применить нельзя», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ предложило ввести особый правовой режим в действующей в Крыму свободной экономической зоне (СЭЗ). Он обеспечит конфиденциальность инвесторов и защитит их от западных санкций.

Читайте также: Тайные деньги. Для Крыма разработали особый правовой режим

Читайте развитие сюжета: Предложение МЭР грубо нарушает суверенитет России над Крымом