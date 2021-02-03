Калуга, , 15:13 — REGNUM В Калуге с целью совершенствования качества транспортного обслуживания населения городское управление троллейбуса в ноябре 2020 года стало участником национального проекта «Производительность труда», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве развития бизнеса.

Троллейбусы станут больше выходить на линии и меньше ломаться Фото управления калужского троллейбуса

На предприятии для реализации мероприятий по повышению эффективности и применения системы бережливого производства создана рабочая группа, в которую вошли сотрудники производства и начальники основных подразделений. Основная задача — уменьшение количества сходов в депо. На пилотном потоке ремонтной зоны парка техники в течение шести месяцев сотрудников будут обучать основам бережливого производства. Мероприятия нацпроекта также включают в себя анализ текущего состояния потока, оптимизацию производственных и бизнес-процессов, постановку целей, разработку стратегии развития предприятия.

«Число сходов, поломок на маршруте влияет на интервал движения. Если мы добьёмся существенного сокращения количества выходов из строя машин на линии, а также повышения качества и скорости ремонтных работ, то троллейбусы станут ходить гораздо регулярнее, калужанам будет намного удобнее пользоваться общественным транспортом», — сказал первый заместитель директора управления калужского троллейбуса Леонид Тюленев.

На сегодняшний день управление калужского троллейбуса обслуживает 11 троллейбусных и 22 автобусных городских маршрута общей протяженностью более 1000 километров. Ежемесячно перевозит более двух миллионов пассажиров. Организация обеспечивает рабочими местами около 900 человек. Парк техники предприятия насчитывает более 100 пассажирских троллейбусов и автобусов отечественных и зарубежных производителей.

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