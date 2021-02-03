Москва, , 14:52 — REGNUM Создание «особых административных районов» (ОАР) в Крыму могло бы создать благоприятный инвестиционный климат и дать значительный толчок для развития региона, но пока не совсем понятно, как это будет реализовано и какие риски несут потенциальные инвесторы, каким образом будет обеспечена их конфиденциальность, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор онлайн сервиса Tenderhelp Татьяна Бранова.

«Такую информацию сохранить довольно трудно, особенно в наше время. Инвесторам необходимо хорошо подумать, взвесив все «за» и «против».

Сейчас многие российские федеральные компании не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций и потери торговли с зарубежными партнерами.

Скорее всего, крупные инвесторы и в дальнейшем не станут рисковать, тем не менее, наверняка инвесторы найдутся, и такая мера как ОАР все-таки поможет привлечь капитал в регион.

Но есть и негативная составляющая — так как процесс привлечения инвестиций не будет прозрачен для общественности, то это скорее всего увеличит рост коррупции в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, через семь лет после присоединения Крыма и начала санкций Минэкономразвития России предложило для полуострова «особые правовые районы».

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