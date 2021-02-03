Москва, 3 февраля 2021, 14:52 — REGNUM Создание «особых административных районов» (ОАР) в Крыму могло бы создать благоприятный инвестиционный климат и дать значительный толчок для развития региона, но пока не совсем понятно, как это будет реализовано и какие риски несут потенциальные инвесторы, каким образом будет обеспечена их конфиденциальность, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор онлайн сервиса Tenderhelp Татьяна Бранова.
Как сообщало ИА REGNUM, через семь лет после присоединения Крыма и начала санкций Минэкономразвития России предложило для полуострова «особые правовые районы».
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